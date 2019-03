As med Ødegaard-intervju og kritisk vurdering

NTB Sport

Sammen med et helsides oppslag om «den fremste attraksjonen på Norges landslagssamling» er en kritisk vurdering fra avisens medarbeider Tomas Roncero, som tidligere har vært svært negativ til Ødegaards avtale med Real Madrid og muligheter i klubben. I en kommentar med tittelen «For en 20-åring er det ikke flere gjemmesteder» konkluderer han med at han ikke kan se for seg at Ødegaard har en framtid i Madrid.

As-medarbeideren som dekket onsdagens norske pressekonferanse greide å intervjue Ødegaard da han var på vei tilbake til hotellet etter trening, og som vanlig ga han fornuftige og reflekterte svar om sine framtidsutsikter.

Ødegaard sa ifølge As at han er tilfreds med tilværelsen i Nederland, at han har en god sesong i Vitesse og at det er positivt for hans utvikling.

Perfekt trener

På spørsmål om han tror det er godt nok til å hentes tilbake til La Liga, understreket han at den spanske ligaen er mye mer krevende enn den nederlandske, der det er bare et par veldig gode lag.

Ødegaard bekreftet at han ble overrasket over at Zinédine Zidane så snart var tilbake som Real Madrid-trener, men kaller ham den perfekte trener for klubben. Han sa at han kommer godt overens med franskmannen, men ville ikke innkassere noen effekt av det på sin egen framtid.

– Jeg vet ikke hva de vil bestemme om min framtid, men jeg har hatt ham som trener i flere år både i Madrid og Castilla, og vi har et godt forhold. Jeg vet ikke hva som skjer ved sesongslutt og har ikke snakket med noen i Real Madrid om det ennå, sa han.

Ødegaard har to år igjen av kontrakten etter denne sesongen, og As spurte om forlengning og nye leieopphold er et alternativ.

Mange muligheter

– Det er mange muligheter når det gjelder min framtid, og vi må snakke om det etter sesongen. Nå er jeg opptatt av laget mitt, og denne uken er det landslaget som skal møte Spania, svarte Ødegaard.

– Men det er viktig for min utvikling å spille mange minutter, og jeg vet at det er vanskelig i Madrid. Vi finner sikkert en løsning sammen som er god for alle, la han til.

Avisen gjengir også Lars Lagerbäcks vurderinger fra pressekonferansene om at Ødegaard er blitt mer direkte i stilen i Nederland, at han mener han er god nok for troppen til Real Madrid, men at han ikke vet om det holder til å få starte.

Roncero, som tidligere har hatt svært negative oppslag om Ødegaards kontrakt og blant annet kalt den «en ryggsekk full av stein», gjentar sin påstand om at nordmannen ikke har innfridd forventningene som ble stilt da han ble kjøpt. Han sier at Ødegaard er blitt bedre under leieoppholdene i Heerenveen og Vitesse. «Men jeg ser ham ikke for meg i Madrid».

(©NTB)