Ajer gleder seg til Mestalla-gjensyn

– Det er den nest fineste stadion jeg har spilt på, etter Celtic Park. Det er en utrolig fin stadion som ikke minst har en vanvittig bra gressmatte, sier han om Valencias hjemmebane.

Der spiller Spania og Norge EM-kvalifisering lørdag kveld, foran de bratte tribunene som gjør arenaen usedvanlig intim.

– Ja, publikum sitter utrolig nær, og det kan bli fantastisk fin stemning, sier Ajer, som ikke har blandede følelser med tanke på atmosfæren.

– Nei, jeg elsker det. Jeg er aldri nervøs når jeg skal ut og spille fotball. Å spille foran mange gale spanjoler som ønsker å lage stemning det bare gleder jeg meg til, sier han.

Han spilte 90 minutter på Mestalla da Celtic i februar tapte 0-1 for Valencia i europacupens første cuprunde, etter å ha spilt med ti mann i over en omgang på grunn av et rødt kort.

Uheldig

Ajer er endelig tilbake i landslagstroppen etter at han i fjor mistet de to siste samlingene, og fire siste nasjonsligakampene, med skader. Da hadde han etablert seg som selvskreven i Norges midtforsvar med ypperlig spill i de seks første kampene av det som ble et knallsterkt landslagsår for Norge.

– Før kampene i oktober fikk jeg en strekk i siste kamp før samlingen, og så pådro seg meg brudd i ansiktet i siste kamp før novemberkampene. Jeg var litt uheldig med tidspunktene, men jeg var raskt tilbake etter begge skader, så utviklingsmessig var det ikke noe problem, sier 20-åringen.

Ingen fare

Mange fikk bange anelser da Ajer måtte byttes ut med hodeskade i den siste Celtic-kampen før denne samlingen, men denne gang lot han seg ikke stoppe.

– Nei, det var ikke noe problem i det hele tatt. Jeg ble litt groggy etterpå, men det var fint allerede dagen etter, sier han.

Han håper på et bedre resultat for Norge lørdag enn det Celtic fikk i februar, selv om han vet det blir vanskelig.

– Det handler om å gjøre mye av det samme vi pleier, med veldig tydelig struktur og en tydelig plan for hvordan vi skal angripe kampen, sier Ajer.

