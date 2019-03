Ønskereprise for Kuzmina, norsk seier i nasjonscupen

NTB Sport

Både Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff måtte tåle en strafferunde og gikk temmelig like raskt under relativt tunge forhold på hjemmebane. Eckhoff endte på plassen bak Olsbu Røiseland.

Det bidro til at Norge er sikret seieren i nasjonscupen for kvinner.

Sprintverdensmester Kuzmina var det samtidig ingenting å gjøre med. Den slovakiske stjernen tok karrierens femte Kollen-seier og sikret seg samtidig sammenlagtseieren i sprintcupen. Etterpå bekreftet hun at karrieren er over etter helgens renn i Oslo.

Olsbu Røiseland var slått med 35,5 sekunder torsdag av den suverene vinneren.

– Jeg fikk én bom på liggende og fikk ned alle blinkene på stående. I sporet gikk det helt OK, oppsummerte hun overfor NRK.

Eckhoff fikk gode svar

Tiril Eckhoff har slitt med sykdom etter VM i Östersund og var et usikkert kort foran sprinten på hjemmebane. 28-åringen gikk imidlertid offensivt til verks og viste ikke all verdens tegn til helseproblemene som har plaget henne de siste dagene.

Fossum-løperen skjøt fullt på første liggende, men måtte ut i strafferunden etter en sur bom på stående. Dermed ble det sjuendeplass.

– Jeg håper jeg nå fikk blåst ut litt, sa Eckhoff til NRK om egen form etter sykdomstrøbbelet.

Tungt for Tandrevold

Ingrid Landmark Tandrevold tok sølv på VM-sprinten i Östersund, men viste tidlig tegn til å ha en tung dag på hjemmebane i Holmenkollen. Allerede inn til første skyting hadde hun tapt mer enn 20 sekunder til de raskeste.

Da hjelp det lite at VM-sølvvinneren skjøt fem blanke treff. På stående ble det i tillegg én strafferunde, og dermed ble det ingen ønskereprise fra Östersund for Fossum-løperen. Hun endte til slutt som nummer 16.

– Det var skikkelig tungt i dag. Jeg prøvde å tenke at det var tungt for alle, men det var tyngst for meg. Søren heller, sa Tandrevold til NRK.

– Jeg håper dette var en akutt dvale etter VM, og at det løsner til helgen, tilføyde hun.

Wierer i førersetet

Kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen var foran verdenscupfinalen i Holmenkollen en helitaliensk duell mellom Dorothea Wierer og Lisa Vittozzi. Begge sto med 852 poeng foran torsdagens sprint.

Der skjøt Wierer ni treff og sikret seg en 11.-plass, mens Vittozzi fikk store problemer allerede på liggende skyting og skjøt på seg tre strafferunder. To nye runder på stående bidro til at sprinten endte i fiasko for verdenscuplederen.

Hun ble til slutt nummer ikke blant de 50 beste.

Dermed har Wierer sikret seg 30 poengs forsprang og et grep om sammenlagtseieren foran den avsluttende jaktstarten og fellesstarten i Holmenkollen. Vittozzi får i tillegg ikke gå jaktstarten i Holmenkollen og kan ikke ta nye poeng der.

(©NTB)