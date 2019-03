Trøblete nakke stopper ikke Kings måljakt

NTB Sport

– Jeg har slitt med nakken i ett år av og på. Når det kommer så må jeg bare ta det med ro, men jeg regner med å være klar til lørdag, sier han.

– Jeg har hatt det fire ganger det siste året, men jeg vet at bare jeg får hvilt og gjort de riktige tingene så blir jeg 100 prosent til kampen.

King var meget god da Norge festet grepet om gruppeseieren i nasjonsligaen med to hjemmeseirer i oktober, og det ville vært et alvorlig slag for lagets sjanser om han ikke kunne spille mot Spania.

Han kom til samlingen rett fra to scoringer for Bournemouth mot Newcastle, hans 10. og 11. i Premier League denne sesongen. Tosifret antall scoringer var ett av hans mål for sesongen.

Beste sesong

– Jeg sa i starten av sesongen at det kom til å bli min beste hittil, og det føler jeg at det har vært. Jeg mistet noen kamper etter den forrige landslagssamlingen jeg var på, da jeg skadet ankelen, men ellers har det gått bra. Vi har sju kamper igjen, og forhåpentligvis kan jeg gjenta det jeg gjorde for to år siden, sier han.

Da satte han personlig rekord med 16 Premier League-mål i en sesong. Ole Gunnar Solskjær har bestenoteringen for norske spillere med 18 mål i sin debutsesong for Manchester United i 1996-97. Også det tallet er et mål for King.

– Å ha 2.-plass på listen over mestscorende nordmenn er selvfølgelig positivt, men jeg synes ikke det er gøy å være nummer to. Jeg har lyst til å være nummer en, så selvfølgelig er målet å ta igjen Ole, sier han.

– Det viktigste for meg er å forbedre meg hver sesong, og jeg føler selv at denne sesongen har vært min beste, men folk ser på statistikk, mål og assist. Jeg har 11 mål nå og sju kamper igjen. Det er fullt mulig, men jeg legger ikke altfor mye energi i det. Jeg prøver å gjøre mitt beste i hver kamp så laget vinner.

Møter den beste

Det gjør han også for landslaget, der han står med 12 mål på 36 kamper. Det neste målet løfter ham opp på siden av profiler som Arne Larsen Økland, Pål Jacobsen og Finn Berstad, på delt 20.-plass. Han scorer gjerne det målet mot Spania og Sergio Ramos lørdag.

– Ramos har kanskje vært den beste midtstopperen i verden de siste seks-sju årene, og det er alltid gøy å møte de beste. Jeg har møtt mange gode spillere i Premier League også, og jeg vet ikke om han er like god som Virgil van Dijk per dags dato, men over tid har han vært den beste. Jeg får bare prøve å komme forbi ham og score, sier 27-åringen.

Lars Lagerbäck fikk på onsdagens pressekonferanse spørsmål om hva King kan gjøre for å bli enda bedre.

– Han kommer sikkert til å ta ytterligere steg i sin utvikling. Han er veldig god, men kan få mer erfaring, og for å glitre enda mer må han helst spille i et topplag, noe han ikke gjør nå, sa landslagssjefen.

King avviser at han går og ruger på et klubbskifte.

– Det har jeg ikke tenkt på. Jeg har fokus på de sju siste kampene, så får vi se til sommeren. Jeg har vært i Bournemouth i fire år, og det er ganske lenge, men jeg trives veldig godt med treneren og spillerne, sier han.

– Men om jeg får spørsmålet under samlingen i sommer så er kanskje svaret et annet.

