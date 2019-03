Skiforbundets advokat: – Kristoffersen tjener gode penger på idretten

NTB Sport

Advokat Per Andreas Bjørgan brukte tid på å illustrere skistjernens inntekter under andre dag av tingrettssaken i Oslo onsdag. Han pekte på at skiforbundets Red Bull-nekt ikke fører til at 24-åringen mister muligheten til å tjene gode penger.

Det var ett av hovedpunktene til Bjørgan da han slo tilbake mot Kristoffersens advokat Odd Stemsruds påstander dagen i forveien.

Stemsrud hevdet at forbundets markedsmonopol fratar utøverne all makt over egne markedsrettigheter, og at alpinstjernens inntekter ikke er relevant for den juridiske striden som nå utkjempes i rettssal 250.

Det var Bjørgan, som ventet, ikke enig i.

– Nivået er relevant

– Det viser hva slags balanse det er i dette systemet, og hva slags muligheter de har til å inngå private sponsoravtaler, sa forbudets advokat, som viste til at Henrik Kristoffersen årlig har tjent rundt ti millioner kroner de seneste årene.

Rundt 3,5 millioner kroner er premiepenger, resten kommer fra private sponsoravtaler.

– Det er ikke viktig for saken hvor mye det er, men nivået er relevant. Det viser at det innenfor internasjonal skisport, som Norges Skiforbund er en del av, er en mulighet for utøvere som Henrik Kristoffersen til å tjene svært gode penger, sa Bjørgan.

Advokaten viste blant annet til EFTA-domstolen, som i sine vurderinger rundt Kristoffersen-saken mener man må se på utøverens mulighet til å tjene penger på idretten.

Dekker alle utgifter

Bjørgan sa også at Kristoffersen får nyte godt av markedsinntektene som skiforbundet henter inn, blant annet ved at skiforbundet dekker alle utgifter til landslagsoppdrag 200 dager i året.

– Det er utøverens andel av markedsavtalene, og kommer også Henrik Kristoffersen til gode. Det ble hevdet at Kristoffersen ikke får noen andel, men det er ikke riktig.

– Utøverne får dette dekket. Ikke bare transport til konkurranser, men det er også barmarkstrening, helsepersonell, og en rekke andre ytelser som utøverne har rett til gjennom å være på landslaget, sa Bjørgan.

Viktige

Henrik Kristoffersen har siden 2016 ønsket å kjøre med Red Bull-logoen på hjelmen, men skiforbundet har sagt nei fordi de allerede hadde solgt reklameplassen til Telenor.

– Disse rettighetene er såpass viktige og sentrale at skiforbundet ønsker å beholde disse, sa Bjørgan innledningsvis onsdag.

– Skal de største stjernen ha en større andel av markedsrettighetene, eller skal skiforbundet beholde de til fordel for det kollektive på landslaget? Spurte Bjørgan videre.

Henrik Kristoffersen, som også krever 15 millioner kroner i erstatning for tapte sponsorinntekter av skiforbundet, inntar vitneboksen senere onsdag.

