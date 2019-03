Nordtveit fikk Premier League-tilbud i sykehussenga

NTB Sport

– Jeg hadde akkurat operert leggen på grunn av en infeksjon og ble kontaktet av Jim (Solbakken), som sa at Fulham ville ha meg på lån ut sesongen. Jeg var usikker på om det var rett eller ikke, men etter en god dialog med både Fulham og Hoffenheim ble vi enige om å kjøre på, sier Nordtveit til NTB.

Lars Lagerbäck er glad for at midtstopperen hans spiller Premier League-fotball igjen.

– Det er definitivt positivt for oss at han spiller kamper, og han har sett bra ut. Men Fulham er i en tøff situasjon, og han må jobbe for lønna, sier landslagssjefen.

Nordtveit har rukket fire kamper etter overgangen. Helgens oppgjør mistet han fordi han av private grunner måtte en tur hjemom.

Stang ut

– Det tok to uker med opptrening etter operasjonen for å være på topp fysisk, og det er harde kamper når man ligger i bunnstriden som vi gjør. Som det har gjort hele sesongen har det gått stang ut i stedet for stang inn, og jeg ser på gutta at det er tungt, men vi greier å holde troen oppe. Det er fortsatt teoretisk mulig å berge plassen, sier han.

Han er i sin tredje London-klubb. Han ble utviklet i Arsenals ungdomsavdeling og ble kaptein for reservelaget, men nådde aldri A-laget. Sesongen 2016-17 var han West Ham-spiller, men det er i tysk Bundesliga han har spilt med størst suksess, særlig for Borussia Mönchengladbach (2011 til 2016). Likevel gleder han seg over det han opplever nå.

– Det er kjekt å være tilbake i London. Fulham er en veldig fin klubb, og stadion er fantastisk der den ligger helt nede ved elvesiden. Jeg har funnet meg godt til rette og ser fram mot kampene som kommer, sier han.

Leieavtalen gjelder sesongen ut, og deretter er han innstilt på at han er Hoffenheim-spiller igjen. Da har han tre år igjen av kontrakten.

Mulig lag

Nå forbereder Nordtveit seg til EM-kvalifisering mot Spania lørdag, og han utgjør trolig stopperpar med Kristoffer Ajer på Mestalla lørdag, i sin 46. landskamp.

I Joshua Kings fravær satte Lagerbäck onsdag opp følgende lag til formasjonsøkt rett før treningen ble stengt for utenforstående:

Rune Almenning Jarstein – Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Kristoffer Ajer, Haitam Aleesami – Martin Ødegaard, Markus Henriksen, Ole Selnæs, Stefan Johansen – Bjørn Maars Johnsen, Tarik Elyounoussi.

Med King inn for Johnsen kan det godt bli laget lørdag, selv om det meste av formasjonsjobben gjøres for stengte porter og Lagerbäck kan ha prøvd ulike varianter.

Torsdagens økt, lagets fjerde og siste i Oliva Nova, blir helt stengt, mens treningen i Valencia dagen før kamp blir åpen. Da vil Lagerbäck ganske sikkert ha drillet laget tilstrekkelig og ikke ha behov for formasjonsøvelser.

