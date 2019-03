Lyon tok første stikk i den norske duellen

NTB Sport

Den trippelt regjerende mesteren fra Frankrike har dermed et lite overtak før returoppgjøret, men det er fortsatt åpent før kampen i Tyskland om en uke.

To scoringer på sju minutter i den første omgangen – først fra Eugénie Le Sommer, så fra Wendie Renard, gjorde at Lyon ledet 2–0 til pause.

Nilla Fischer reduserte for gjestene 20 minutter ut i den andre omgangen. Det gjør at Wolfsburg har et bra utgangspunkt før returen.

Både Hegerberg og Graham Hansen kunne – med noe hell – notert seg for målgivende, men lagkameratene sviktet i de avgjørende øyeblikkene. Graham Hansen slo inn frisparket før reduseringen, men headingen til Alexandra Popp gikk i stolpen, før Fischer stanget inn 1–2.

Kristine Minde satt på benken hele kampen for Wolfsburg.

