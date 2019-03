Landslagskapteinen: – Det var tid for å gjøre noe

NTB Sport

Med leieoppholdet i West Bromwich byttet han ut nedrykksstrid og benketilværelse i Premier League med tillit og opprykkskamp, og på noen uker har han fått nesten like mange serieminutter som han hadde på hele høstsesongen i Fulham (406 mot 415).

– West Bromwich er en enormt fin klubb, og jeg er blitt tatt imot på en fantastisk bra måte. Alt ligger til rette for at jeg skal prestere, og nå føler jeg at jeg er i matchform igjen, noe jeg ikke var da jeg satt på benken i Premier League, sier han til NTB.

Det var Johansen selv som tok initiativ til klubbskiftet, etter at det ble klart for ham at han ville få enda mindre spilletid under Claudio Ranieri enn han hadde under Slavisa Jokanovic i sesongens første måneder.

Overbeviste Ranieri

– Når man får ny manager må man prøve å kjempe seg inn på laget, men han fant sin ellever, og jeg var ikke en del av den. Det kom til et punkt der jeg måtte gjøre noe, så jeg hadde en prat med Ranieri, sier Johansen.

– Han sa han gjerne ville beholde meg, men jeg svarte at jeg måtte tenke på min framtid og at jeg også hadde et landslag å tenke på. For å utvikle meg må jeg spille, og det forsto han. Da West Bromwich kom på banen ble det en fin deal, og da var det greit å dra.

Han var på banen 12 ganger for Fulham i Premier League, men laget tok bare fem poeng i de kampene. De seks kampene han har spilt for WBA har derimot gitt 14 poeng, og laget er ubeseiret med finnmarkingen i laget.

– I den forrige kampen spilte jeg 90 minutter og følte at jeg hadde masse energi. Det var veldig godt å kjenne på den følelsen igjen, for den har man ikke når man sitter mye på benken. Det har vært en kaotisk sesong for meg, men nå prøver jeg bare å nyte fotballen og få West Bromwich opp i eliteserien, der jeg føler en så fin klubb hører hjemme, sier han.

Storkamper

Selv om det er en leieavtale fram til sommeren, vet han ikke hva som skjer etter det.

– Skal jeg være helt ærlig med deg så har jeg ingen anelse om hva som skjer til sommeren. Vi får gjøre en evaluering da, sier han til NTB.

West Bromwich er på 4.-plass i mesterskapsserien. Det er sju poeng opp til direkte opprykksplass, men laget er med god margin inne på en plass som gir opprykkskvalifisering.

– Det er uten tvil et lag som kan rykke opp, og det var også derfor jeg ville dit. West Bromwich har en av de beste troppene i Championship, og med klubbens stadion, størrelse og fans er det en klubb som bør være i øverste divisjon. Den utfordringen trigget meg veldig.

28-åringen spilte alle kampene unntatt den siste (som han mistet med skade) da Norge i fjor høst vant sin gruppe i nasjonsligaen. Nå handler det om EM-kvalifisering, med storkamper mot Spania og Sverige med en gang.

– Det passer oss bra å være en liten underdog som kan slå nedenfra, og det blir to spennende kamper. Vi skal prøve å hente noe fra begge matchene, og det skal bli gøy, sier han.

