Keepertalent signerte for Storhamar

Lerstad har spilt for Molde etter at hun forlot Byåsen like før jul. 22-åringen har vært i landslagsdiskusjonen i flere sesonger allerede og er fast inventar på rekruttlandslaget.

Lerstad har skrevet en toårskontrakt med sin nye klubb og blir en del av Storhamar fra 1. juni 2019.

– Det er mange grunner til at Storhamar er den rette klubben for meg. Jeg ser muligheten til å få en stor rolle i laget, med mye ansvar, noe som passer meg bra. Det er mange talentfulle spillere med ambisjoner som vil trene hardt og målrettet, akkurat som jeg ønsker, sier Lerstad i en pressemelding.

– Jeg har også et ønske om å spille i Europa, noe Storhamar kan tilby ved europacup. Så er jo Hamar en idrettsby som jeg gleder meg til å komme til, tilføyer hun.

