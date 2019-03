21 utøvere involvert i den østerrikske dopingskandalen

NTB Sport

På en pressekonferanse i München mandag opplyste statsadvokat Kai Gräber at de 21 utøverne kom fra til sammen åtte nasjoner: Tyskland, Østerrike, Italia, Sverige, Finland, Estland, Kroatia, Slovenia, Sør-Korea og USA (Hawaii).

Det skal ha blitt utført et tretalls antall injeksjoner av bloddoping gjennom en periode fra 2011 til 2019.

Fem idretter skal være involvert, tre av dem vinteridretter.

– Enkelte av utøverne vet ennå ikke at de er blitt identifisert, sa Gräber.

Den ansvarlige legen, Erfurt-baserte Mark Schmid, skal ha mottatt mellom 40.000 og 120.000 kroner per klient per år for å ha gjennomført dopingen, sa Gräber.

