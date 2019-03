Milliardær inn i sykkelsporten, Team Sky endrer navn

NTB Sport

Det britiske stjernelaget har vært på jakt etter en ny lagsponsor etter at TV-giganten Sky i desember i fjor offentliggjorde at den vil avslutte sitt engasjement ved utgangen av 2019.

Team Sky har vunnet seks Tour de France-titler de siste sju årene, men har også vært involvert i kontroverser. Laget har blant annet vært anklaget for å ha utnyttet reglementet rundt medisinske unntak for å kunne benytte prestasjonsfremmende medikamenter.

Kjemikaliegruppen Ineos blir nå eneeier fra 1. mai og kommer til å drifte laget på samme måte som den tidligere eieren. Den nye sponsorens første opptreden blir under Tour de Yorkshire som starter 2. mai.

– Sykling er en fantastisk sport basert på utholdenhet og taktikk. Det vokser i popularitet over hele verden, sier Jim Ratcliffe, styreformann i Ineos, til Skys hjemmeside.

66-åringen har en estimert formue på 21 milliarder pund, hvilket tilsvarer rundt 237 milliarder norske kroner.

– Jeg er så glad for at ryttere og støtteapparatet kan fortsetter sammen mot 2020 og videre, tvitret sykkelstjernen Chris Froome etter at overtakelsen var et faktum tirsdag.

– Superglad for at laget kan fortsette og være sammen!! Takk til Sky, hallo til Ineos, lød det fra regjerende Tour de France-mester Geraint Thomas.

