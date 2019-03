Medier: Chelsea avviser Real Madrids bud på Hazard

NTB Sport

Belgieren skal ha bestemt seg for at Real Madrid blir hans nye klubb, og spanske AS melder at Real Madrid har lagt inn et bud på rundt 800 millioner kroner for spilleren, som har kontrakt med Chelsea til sommeren 2020.

Real Madrid er utslått av mesterligaen og er langt bak Barcelona i La Liga.

Nytreneren Zinédine Zidane har planer om å ruste opp troppen, og Chelsea-spissen skal være et høyaktuelt kjøpsobjekt.

Daily Record mener å vite at Real Madrid også jobber med å sikre seg PSG-stjernen Neymar.

