Landslagscomeback for Elise Thorsnes

NTB Sport

Wolfsburgs Kristine Minde og Chelseas Maria Thorisdottir er også med igjen etter at de måtte stå over Algarve Cup med skader.

Først venter det en uoffisiell treningskamp uten tilskuere til stede 5. april. Deretter er det offisiell treningskamp fire dager senere.

Begge kampene spilles i Marbella. Norge er ranket som nummer 13 i verden, New Zealand nummer 19. I likhet med Norge er også New Zealand klare for sommerens VM-sluttspill.

Dette er Norges tropp:

Keepere: Ingrid Hjelmseth (Stabæk), Cecilie Fiskerstrand (LSK Kvinner), Oda Bogstad (Arna-Bjørnar).

Utespillere: Maren Mjelde (Chelsea), Maria Thorisdottir (Chelsea), Kristine Minde (Wolfsburg), Ingrid Moe Wold (LSK Kvinner), Ina Gausdal (Kolbotn), Stine Hovland (Sandviken), Cecilie R. Kvamme (Sandviken), Guro Reiten (LSK Kvinner), Emilie B. Haavi (LSK Kvinner), Ingrid S. Engen (LSK Kvinner), Synne S. Hansen (LSK Kvinner), Therese S. Åsland (LSK Kvinner), Karina Sævik (Kolbotn), Caroline G. Hansen (Wolfsburg), Frida L. Maanum (Linköping), Vilde Bøe Risa (Kopparbergs/Göteborg), Isabell Herlovsen (Kolbotn), Elise Thorsnes (LSK Kvinner), Amalie V. Eikeland (Sandviken), Lisa-Marie K. Utland (Rosengård).

