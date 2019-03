Kristoffersens advokat: – Skiforbundet avviste forlik

NTB Sport

Stemsrud kom med opplysningen i sin innledende prosedyre da rettssaken mellom Kristoffersen og Norges Skiforbund startet tirsdag formiddag i sal 250 i Oslo tingrett.

Stemsrud sa at det ble framsatt tre forutsetninger i forbindelse med forliket.

* Skiforbundet skulle forplikte seg til å stille med et støtteapparat på høyde med Red Bulls. Bare slik mener Kristoffersen at han kan konkurrere på like vilkår som sine konkurrenter.

* Kristoffersen ville om forliket ble godtatt fraskrive seg alle økonomiske krav til Skiforbundet. han ville samtidig at pengene skulle gå til andre prosjekter.

* Kristoffersen ønsket at mer av pengene skulle gå til konkrete prosjekter på klubbnivå og ikke til skiforbundet sentralt. Forliket krevde at overføringene til klubbprosjekter skulle utgjøre minimum det dobbelte av det skiforbundet bruker på egen administrasjon.

Forlaget til forlik ble ikke akseptert av Norges Skiforbund.

– De vil ikke tillate at Kristoffersen selv inngår en avtale med Red Bull, selv om det gjør at han kommer til å konkurrere på like vilkår som sine hovedkonkurrenter, sa advokat Stemsrud.

Den årelange juridiske striden mellom partene bunner i utgangspunktet i Henrik Kristoffersens ønske om å kjøre med Red Bulls logo på hjelmen. Norges Skiforbund har sagt nei til dette fordi de allerede har solgt reklameplassen til Telenor.

Kristoffersen krever også skiforbundet for 15 millioner kroner i tapte sponsorinntekter.

Det er satt av seks dager til rettssaken.

