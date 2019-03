Frisk til NM-semifinale etter historisk borteseier-rekke

NTB Sport

Det har vært utrolig jevnt i kvartfinaleduellen mellom Frisk Asker og Lillehammer. Spesielt er det at samtlige oppgjør endte med borteseier. Det har aldri skjedd før etter at man startet med best av sju kamper.

– Det ble intenst mot slutten, men vi klarte å stå det av, sa Frisk Asker-trener Jan André Aasland til TV 2.

– Vi hadde som mål å gå til semifinale. Det har vært trøblete på hjemmebane, men det løste seg til slutt. Siden jeg tok over laget har vi jobbet mye med vårt defensive spill, fortsatte han.

Knallstart fra hjemmelaget

Tirsdag kom Lillehammer best i gang, og Adrian Saxrud Danielsen skrudde inn 1-0 etter at laget hadde etablert seg inn i bortelagets sone. Da var det spilt drøye tre minutter.

Frisk hadde akkurat fått tilbake sin utviste spiller da målet kom. Målvakt Nicklas Dahlberg var samtidig ikke helt patent for anledningen.

Gjestene fra Asker fikk etter hvert dominere kraftig i spillet og i skuddstatistikken. I første perioden var det jevnt, men i midtperioden hadde gjestene hele 21 forsøk mot Lillehammers tre. Hjemmelaget solgte seg dyrt i egen sone og lot målvakten Christoffer Bengtsberg ta seg av skuddene.

Etter seks minutters spill i tredje periode fikk gjestene lønn for overtaket sitt. Mikkel Christiansens puck stusset i isen og utmanøvrerte Bengtsberg i Lillehammer-målet.

Deretter gjorde Dahlberg opp for tabben ved 0-1-målet. Han sto for en mesterlig dobbeltredning på Nick Dineens forsøk og etterfølgende retur.

Kort etter slo Frisk Asker til, og Mats Frøshaug og hans kamerater kunne juble for 2-1.

Justin Hickman var nær utligning mot slutten, men Dahlberg var fint med på notene.

Vålerenga valgte Frisk

Vålerengas manager Espen "Shampo" Knutsen valgte Frisk Asker som semfinalemotstander etter kampslutt tirsdag. Oslo-klubben har vunnet alle seks kampene mot Frisk denne sesongen.

Torsdag spilles den første semifinalekampen. Vålerenga innleder hjemme.

Det skal spilles kamp i semifinaleseriene hver dag i tiden som kommer fram til senest 3. april. Storhamar møter Stavanger fredag til første kamp.

Finaleserien i NM-sluttspillet starter 5. april, og en mulig sjuende kamp går 17. april.

