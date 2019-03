Elabdellaoui rett fra derbykaos frykter ikke Mestalla

NTB Sport

– Atmosfæren skal ikke være noe problem. Jeg har fått føle på litt trykk fra kamper med Olympiakos, sier landslagets visekaptein til NTB.

Han beskriver hendelsene i helgens derby mot Panathinaikos, som ble avbrutt i 2. omgang etter flere banestorminger, og mens tåregassen drev over banen, som «ikke veldig alvorlig».

– Det har skjedd litt i gresk fotball tidligere også, og dette var ikke noe veldig alvorlig. Det var fansen deres som prøvde å komme inn på banen et par ganger, sier han.

– Det ble stopp tidlig i kampen etter at det var kastet noe mot benken vår, men vi spilte videre. Før 2. omgang skulle starte var det en del folk på banen, og vi måtte vente før vi kunne komme utpå. Etter at vi scoret så var de på vei ut igjen, og da ble det nok for den tyske dommeren.

Ifølge Olympiakos' nettsted hadde en av tilskuerne som stormet banen tidlig i kampen kniv, og lagets fysiske trener ble slått. Kampen ble avbrutt etter at politiet så seg nødt til å bruke tåregass, som også påvirket spillerne.

– Ja, det var litt som skjedde, men jeg personlig følte det ikke som veldig truende, sier Elabdellaoui.

Vond ankel

Etter kampen følte han derimot at ankelen hovnet opp, og det gjorde at han tok det rolig på trening i Oliva Nova tirsdag, som den eneste av de 23 spillerne i landslagstroppen. Han avviser at det er noen fare for kampen.

– Jeg fikk en liten smell som jeg ikke tenkte på under kampen, for jeg spilte jo videre, men det hovnet opp etterpå, sier han.

Elabdellaoui gleder seg til å følge opp den gode fjorårssesongen for landslaget, selv om Spania borte og Sverige hjemme er en brutalt tøff start på EM-kvalifiseringen.

– Vi må komme opp mot vår beste kamp sammen. Vi må ha spillere som gjør en av sine beste kamper, og vi må jobbe veldig hardt sammen, sier han om muligheten til å ta poeng lørdag.

Bratt

Norge møtte Spania på Mestalla også i 2003, i omspill om EM-plass. Da var det bare storspill av Espen Johnsen i målet som gjorde at hjemmelaget, ansporet av publikum på stadions bratte tribuner, måtte nøye seg med 2-1-seier etter massiv dominans.

Norge har tapt også sine to andre kamper mot Spania på bortebane. I 1978 ble det 0-3 i Gijón i den første kampen med Tor Røste Fossen som landslagssjef, en jobb han skulle ha i over ni år. I 1996 ble det 0-1 i Las Palmas i en kamp der Norge faktisk var best og skapte mest selv om Tore André Flo brakk beinet og Lars Bohinen også måtte tidlig ut med skade.

Norges eneste seier mot Spania kom i Rotterdam da Steffen Iversen nikket inn vinnermålet i EM-sluttspillet i 2000, men det er en bratt vei å gå mot en ny triumf av den dimensjonen.

