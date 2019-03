NTB Sport

Ingen av de to stilte under tirsdagens pressetreff i Holmenkollen.

Kvinnenes sprint er det første rennet i årets verdenscupavslutning og går torsdag.

– De sliter med sår hals og er slitne. Vi håper likevel at de rekker start. Det er fortsatt over to dager til første renn, sa Patrick Oberegger i det norske trenerteamet til Dagbladet.

Eckhoff reiste hjem fra VM med to gull og ett sølv. Tarjei Bø tok én bronse på normaldistansen og gull på stafetten.

