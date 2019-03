Shaw-skade gir Solskjær mer hodebry

NTB Sport

Storklubben opplyser om Shaws skade på sine nettsider. Venstrebacken spilte senest lørdag i Uniteds svake 1-2-kamp borte mot Wolverhampton i FA-cupens kvartfinale. Det var klubbens annet strake tap, og det er ikke sikkert at Shaw blir klar til seriekampen mot Watford 30. mars.

Solskjær har de siste ukene måtte håndtere enorme skadeutfordringer. Anthony Martial kom nylig tilbake fra et avbrekk, men mandag ble det kjent at han har fått et tilbakefall. Knetrøbbel gjør at han har trukket seg fra Frankrikes tropp.

Englands landslagssjef Gareth Southgate sliter også med en rekke skader før EM-kvalifiseringskampene mot Tsjekkia og Montenegro. Manchester City-spillerne Josh Stones og Fabian Delph har begge meldt forfall. Det samme har Chelseas Ruben Loftus-Cheek gjort.

(©NTB)