Sagosen og Oftedal nådde ikke opp i kåring av verdens beste

Det internasjonale håndballforbundet (IHF) opplyste om vinnerne på sine nettsider mandag.

Fem menn og fem kvinner ble i februar nominert av et ekspertpanel bestående av landslagssjefer og IHF-representanter. Hansen og Neagu gikk til topps i kåringen gjennom en nettavstemning, som var åpen fram til sist fredag.

Begge to har god erfaring med å bli kåret til verdens beste. Hansen får prisen for tredje gang, mens Neagu mottar den for fjerde gang.

På herresiden er det bare Hansens lagkamerat i Paris Saint-Germain, Nikola Karabatic, som har vunnet kåringen like mange ganger som dansken.

IHF-kåringen gjaldt kun prestasjoner i 2018. Håndball-VM for menn i januar, der Danmark valset over Norge i finalen, skulle ikke være en del av vurderingen.

Sagosen har de siste årene vært Norges klart beste mannlige håndballspiller. Til daglig spiller han sammen med nettopp Hansen i PSG.

Oftedal er kaptein for det norske kvinnelandslaget. Hun skal utover våren kjempe om å vinne mesterligaen med ungarske Györ.

Norge har aldri hatt en mannlig vinner av IHF-prisen som verdens beste. På kvinnesiden har derimot Trine Haltvik, Cecilie Leganger, Gro Hammerseng-Edin, Linn-Kristin Riegelhuth Koren og Heidi Løke gått helt til topps i kåringen.

