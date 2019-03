Massivt spansk overtak i kvalitetsfotball, men King eneste målscorer

NTB Sport

Alle spillerne i Spanias tropp tilhører klubber i de fem store ligaene (Spania 19, England 2, Frankrike 1, Italia 1), mot sju av Norges spillere (England 5, Tyskland 2), men Stefan Johansen og Alexander Sørloth er leid ut til klubber i andre ligaer, mens verken Håvard Nordtveit, Mohamed Elyounoussi eller Iver Fossum var i kamptropper denne helgen.

King (Bournemouth) og Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin) var de eneste norske med spilletid i en av de fem store ligaene helgen før landslagssamlingen, men King er alene i de to troppene om å ha scoret i helgen, om vi ser bort fra Tarik Elyounoussis nettkjenning i straffesparkkonkurranse i den svenske cupens semifinale.

King scoret til og med to ganger for Bournemouth mot Newcastle, men mistet også markeringen da gjestene berget 2-2 på overtid.

17 av de 23 spillerne i Spanias tropp spilte fra start for sine klubber, og 16 av dem spilte hele kampen. To andre hadde innhopp, mens to var ubenyttede reserver. Iñigo Martinez sto over på grunn av gule kort og Fabian Ruiz på grunn av sykdom.

Av Lars Lagerbäcks utvalgte spilte 12 mann en hel kamp i helgen, mens Omar Elabdellaoui spilte inntil den greske storkampen mellom Olympiakos og Panathinaikos ble avbrutt på grunn av tribunebråk. Kristoffer Ajer ble byttet ut med skade for Celtic, mens Martin Linnes og Sigurd Rosted fikk innhopp.

Av de sju siste i troppen hadde ikke klubbene til Ole Selnæs, Ola Kamara og Mohamed Elyounoussi kamp i helgen, mens Markus Henriksen sonet karantene og Bjørn Maars Johnsen var ubenyttet reserve. Håvard Nordtveit og Iver Fossum var ikke i troppen for sine klubber.

Ni av de landslagsuttatte norske bidro til seier for sine lag i helgen, like mange som i den spanske troppen.

Dette var status for de uttatte til lørdagens EM-kvalifiseringskamp:

Norge, målvakter:

Rune Almenning Jarstein (Hertha Berlin) – spilte hele kampen i 2-3-tapet for Borussia Dortmund.

Sten Grytebust (OB) – spilte hele kampen og holdt nullen da Randers ble slått 1-0 i siste grunnserierunde.

Per Kristian Bråtveit (Djurgården) – spilte hele kampen i 2-3-tapet for Häcken i den svenske cupens semifinale.

Backer:

Kristoffer Ajer (Celtic) – byttet ut med hodeskade et drøyt kvarter før slutt da Dundee ble slått 1-0 borte.

Haitam Aleesami (Palermo) – spilte hele kampen da tabelljumbo Carpi ble slått 4-1, noe som betyr at Palermo er på 2.-plass i Serie B ett poeng bak Brescia.

Omar Elabdellaoui (Olympiakos) – spilte høyreback fra start og pådro seg et gult kort før bortekampen mot erkerival Panathinaikos ble avbrutt på grunn av tribunebråk da Olympiakos ledet 1-0 i det 68. minutt.

Even Hovland (Rosenborg) – spilte hele kampen og slo det svake tilbakespillet som ga Molde 1-0-seier i treningskampen i Abrahallen som erstattet den avlyste mesterfinalen.

Håvard Nordtveit (Fulham) – ikke i troppen i 1-2-tapet mot Liverpool hjemme i Premier League.

Sigurd Rosted (Gent) – spilte de siste ti minuttene som innbytter da plassen i det øverste sluttspillet ble sikret med 2-0 i direkte duell med St. Truiden borte.

Jonas Svensson (AZ Alkmaar) – spilte hele kampen da Ajax ble slått 1-0 hjemme.

Midtbanespillere:

Mats Møller Dæhli (St. Pauli) – spilte hele kampen i 0-4-tapet for Sandhausen i 2. Bundesliga.

Mohamed Elyounoussi (Southampton) – ingen kamp i helgen.

Iver Fossum – ikke i troppen da Hannover tapte 1-3 for Augsburg. Inn i landslagstroppen etter Birger Melings forfall.

Markus Henriksen (Hull) – sto over den første av to kamper for 10 gule kort denne sesongen i 2-2-kampen mot QPR.

Stefan Johansen (West Bromwich) – spilte hele kampen i 1-0-seier borte mot Brentford.

Martin Linnes (Galatasaray) – kom inn for venstreback Emre Tasdemir i det 73. minutt og hjalp til å forsvare ledelsen etter at 0-2 ble vendt til 3-2 borte mot Bursaspor.

Ole Kristian Selnæs (Shenzhen) – ingen kamp.

Martin Ødegaard (Vitesse) – spilte hele kampen og var involvert i flere store sjanser i 2-3-tapet for Heracles.

Spisser:

Tarik Elyounoussi (AIK) – Spilte hele kampen og scoret på sitt straffespark, men Eskilstuna tok seg til cupfinale med seier 6-5 i straffesparkkonkurranse etter en semifinale som endte 1-1 etter ekstraomganger.

Bjørn Maars Johnsen (AZ Alkmaar) – ubenyttet reserve i seieren mot Ajax.

Ola Kamara (Shenzhen) – ingen kamp.

Joshua King (Bournemouth) – spilte hele kampen og scoret to mål i 2-2-kampen mot Newcastle.

Alexander Sørloth (Gent) – spilte hele kampen og hadde assist på det siste målet i den viktige 2-0-seieren over St. Truiden borte.

Spania, målvakter:

David de Gea (Manchester United) – ubenyttet reserve i 1-2-tapet mot Wolverhampton i FA-cupen.

Pau Lopez (Betis) – spilte 1-4-tapet hjemme mot Barcelona.

Kepa Arrizabalaga (Chelsea) – spilte hele kampen i 0-2-tapet mot Everton.

Backer:

Jordi Alba (Barcelona) – spilte hele kampen i 4-1-seieren borte mot Betis.

Sergio Ramos (Real Madrid) – spilte hele kampen i 2-0-seier over Celta.

José Luis Gaya (Valencia) – spilte hele kampen da det ble 0-0 mot Getafe.

Juan Bernat (Paris Saint-Germain) – byttet inn det siste kvarteret i 3-1-seieren hjemme mot Marseille.

Mario Hermoso (Espanyol) – spilte hele kampen da Sevilla ble slått 1-0.

Iñigo Martinez (Athletic Bilbao) – var utestengt for gule kort mot Atlético Madrid.

Sergi Gomez (Sevilla) – ubenyttet reserve i 0-1-tapet mot Espanyol.

Sergi Roberto (Barcelona) – spilte hele kampen i 4-1-seieren mot Betis.

Jesus Navas (Sevilla) – spilte hele kampen i 0-1-tapet mot Espanyol.

Midtbanespillere:

Sergio Busquets (Barcelona) – spilte hele kampen i 4-1-seieren mot Betis.

Marco Asensio (Real Madrid) – spilte hele kampen 2-0-seier over Celta.

Rodri Hernandez (Atlético Madrid) – spilte hele kampen i 0-2-tapet mot Atlético Madrid.

Dani Ceballos (Real Madrid) – kom inn for landslagsvrakede Isco i det 64. minutt av 2-0-seieren over Celta.

Fabian Ruiz (Napoli) – sto over 4-2-seieren mot Udinese på grunn av influensasymptomer med feber.

Dani Parejo (Valencia) – spilte hele 0-0-kampen mot Getafe.

Sergio Canales (Betis) – spilte hele kampen i 1-4-tapet mot Barcelona.

Spisser:

Rodrigo Moreno (Valencia) – Spilte hele 0-0-kampen mot Getafe.

Jaime Mata (Getafe) – spilte hele 0-0-kampen borte mot Valencia.

Álvaro Morata (Atlético Madrid) – spilte hele kampen i 0-2-tapet mot Athletic Bilbao.

Iker Muniain (Athletic Bilbao) – spilte 70 minutter av 2-0-seieren over Atlético Madrid.

