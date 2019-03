Lagerbäcks Norge er «dødsdømt» før Mestalla-kampen

NTB Sport

Norge anses som sjanseløs. Internasjonale spillselskaper gir helt opp til skyhøye 15,25 ganger pengene ved norsk seier. Det er uvanlig for et lag som ikke tapte en kamp i 2018.

Veterantreneren har vært med på mye, blant annet å slå ut England fra EM (2016) med Island.

– Trenerkarrieren min er jo så lang, men det vil definitivt gå inn blant topp fem, sier Lagerbäck til NTB på spørsmål om hvor en seier over Spania lørdag vil havne på hans rangering av store øyeblikk.

Norge slår fra minioutsiderens rekker på Mestalla. Spania har på sitt beste under Luis Enrique (trener fra juli i fjor) vært strålende, men spanjolene gikk også på to tap (Kroatia og England) under ham i løpet av de første månedene.

Vriene

Norge møter sjelden lag fra øverste hylle i Europa. De to siste kampene i den kategorien kom mot Tyskland og ga 0-3- og 0-6-tap i VM-kvalifiseringen.

Norge spilte noen landskamper og også UEFAs nasjonsliga i fjor, og det betyr at Spania er et par hakk opp i kvalitet.

– Vi har veldig mye å glede oss over fra i fjor, men vi vet også at resultatene ikke kom mot de aller beste lagene, sier Lagerbäck.

Dette er svenskens statistikk som landslagstrener (seiersprosent/prosent uten tap):

Sverige: 43,51/74,05

Nigeria: 28,57/71,43

Island: 40,63/62,50

Norge: 57,89/73,68

Klaff

Norge lader opp på femstjernersstedet Oliva Nova Beach og Golf åtte-ni mil sør for Valencia. Tanken var å få god treningsbane og litt varme. Begge deler ser ut til å slå inn. Det er meldt sol så godt som hele tiden fram til kampdagen.

Den spanske troppen oppholder seg i Madrid fram til fredag.

De to beste fra hver EM-kvalifiseringsgruppe går til sluttspillet neste år. Spania er puljefavoritt foran Sverige. Svenskene kommer til Ullevaal for å møte Norge tirsdag.

