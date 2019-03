Detaljen som skal gi mer norsk gulljubel de neste årene

NTB Sport

Detaljen det dreier seg om, er egentlig ganske enkel. Men forskningen og analysen bak er det nordmennene håper skal gi dem en fordel i arbeidet mot de kommende mesterskapene i høyden i Antholz (VM 2020), Pokljuka (VM 2021) og Beijing (OL 2022).

Under vinterens verdenscuphelg i Antholz gikk Thingnes Bø og andre norske utøvere med en pulsklokke teipet til pannebåndet. Poenget med det er å få nøyaktige GPS-målinger på hvordan de gjør det i ulike deler av løypa.

– Enkelt og greit så er det bare en vanlig pulsklokke som vi har tatt av armbåndet på. Nå har vi prøvd å ha den på pannebåndet for første gang her i Antholz, og det fungerte bra, synes jeg. Det er spennende data vi har fått, sa Thingnes Bø til NTB under verdenscupen i de norditalienske alpene.

– Nerdete

Prosjektet skjer i samarbeid med Olympiatoppen og NTNU, og det er utviklet en programvare for å kunne studere hvor i løypa de enkelte utøverne taper og vinner tid.

Thingnes Bø og broren Tarjei Bø er svært positive til nyvinningen.

– Du ser alle partiene i løypa. Flate partier, motbakker, fart inn til skyting og slikt. Og da kan vi se hva vi kan forbedre og sammenligne med de andre i laget. Vi får ikke sammenlignet oss med utlendingene, men vi har jo verdens beste skiskytter i laget, og det er jo greit å se hva han gjør, sier Tarjei Bø med henvisning til broren.

– Det er skikkelig på nerdenivå og gir veldig god læring og fin informasjonsflyt før hvert enkelt renn. Alt fra hvor du kan gå fort og hvilken linje du bør ta i svingene til hvor mange stavtak du bør ta for å få best mulig fart. Jeg tror det hever oss, sier Thingnes Bø.

Brukes mer?

GPS-målingene ble også brukt av de norske skiskytterne under sesongåpningen i Pokljuka. Inntil videre har man konsentrert seg om de kommende VM-destinasjonene, men verdens beste skiskytter ser ikke bort fra at man kan ha nytte av det også andre steder.

– Verdenscupprogrammet er ganske likt fra år til år. Det er ikke utenkelig at vi kommer til å bruke det i hver verdenscuphelg, sier han.

Og selv om flere VM-medaljer er hovedmålet, er det også mulig å hente ut mye interessant data hele veien.

– Vi gjør dette først og fremst mot VM, men også litt generelt. For det er en del «barnesykdommer», altså ting som du gjør feil gang på gang, som kan lukes bort, sier Tarjei Bø.

