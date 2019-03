Casper Ruud videre i Miami

NTB Sport

Nordmannen, ranket som nummer 98 i verden, slo Jung etter tiebreak i første sett. I det andre ble det 7-5 mot spilleren ranket som nummer 134 i verden.

Dermed er 20-åringen klar for 2. kvalifiseringsrunde til ATP Masters-turneringen i Florida.

Det første settet ble preget av flere servebrudd, og på stillingen 6-6 hadde Ruud og Jung brutt hverandres serve tre ganger hver. Settet måtte med det avgjøres i tiebreak.

Der var nordmannen sterkest. Ruud vant 7-4.

Spillerne fortsatte å bryte hverandres server også i det andre settet. Ruud brøt til 3-2, før Jung slo tilbake til 3-3. I neste game brøt Ruud til 4-3, for deretter å vinne egen serve.

Den taiwanske spilleren reduserte til 5-4 før han brøt Ruuds serve for femte gang i kampen og utlignet til 5-5. Men oppgjøret hadde flere servebrudd igjen, og det ellevte var det Ruud som sto for da han gikk opp i 6-5. I siste game gjorde Ruud jobben og vant settet 7-5. Dermed kunne han juble for avansement.

Med seieren er Snarøya-gutten kun ett hinder unna hovedtablået i storturneringen Miami Open.

Nå venter vinneren av oppgjøret mellom australske Alex Bolt og Jevgenij Donskoj fra Russland. De to er henholdsvis nummer 140 og 126 på verdensrankingen.

