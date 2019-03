Ajer friskmeldt til Spania-kampen: – Smellen kom på den minst farlige kroppsdelen

NTB Sport

Svensken holdt et pressemøte ved treningsbanen i Oliva, sju-åtte mil sør for Valencia.

– Det går bra med ham. Jeg har møtt ham i dag, og det er ingen problemer. Vi var enige om at smellen kom på den minst farlige kroppsdelen, sa Lagerbäck på spørsmål fra NTB.

Ajer fullførte ikke for Celtic mot Dundee lørdag. Han fikk en smell i ansiktet og måtte ha behandling.

Lørdagens kamp på Mestalla går på dagen ett år etter at Ajer debuterte på A-landslaget. Det skjedde i en 4-1-seier over et svært blekt Australia på Ullevaal.

Tirsdag fortsetter EM-kvalifiseringen mot Sverige i Oslo.

Mye ute

Ajers første år som A-landslagsspiller har ikke gått problemfritt, snarere tvert om.

I oktober kom ikke en uttatt Ajer på samling med landslaget før oppgjørene mot Slovenia og Bulgaria. Han hadde pådratt seg en lårskade i en ligacupkamp for Celtic.

I november måtte Ajer så melde forfall til landskamper (Slovenia og Kypros) etter en skade i ansiktet. Han pådro seg et brudd i øyehulen i en seriekamp.

Dette gjorde at Ajer var ute av spill ganske lenge. Han måtte gjennom et kirurgisk inngrep.

De to beste i Norges EM-kvalgruppe kvalifiserer seg til mesterskapet neste år. Spania er stor puljefavoritt med Sverige (nådde VM-kvartfinalen i fjor) rangert som nummer to.

Må ha troen

Lagerbäck tviler sterkt på at spanjolene går i fellen og undervurderer det norske laget.

– Dessverre tror jeg ikke det. Dette er proffe spillere som er vant til slike kamper, og de vet hva de må gjøre.

Spania er svær oddsfavoritt i åpningskampen, men Lagerbäck er opptatt av det er mulig å klå verdensmesterne fra 2010.

– Vi vil ha fått en dårlig start om vi reiser herfra med null poeng. Det er klart vi må ha poeng. Vi må gå inn for å vinne, og det skal vi gjøre på vår måte. Vi må ha troen på at det er mulig.

Flytrøbbel gjorde at fem-seks spillere ikke kom fram i tide til Norges første treningsøkt mandag.

– Jeg har ikke truffet alle på grunn av flyforsinkelser, så jeg har ikke så mye å si opp troppen akkurat nå. Vi har i alle fall ikke fått innrapportert noen alvorlige skader, og jeg forutsetter derfor at alle er friske, sa Lagerbäck.

