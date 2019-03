Wolverhampton slo Solskjær og Manchester United ut av FA-cupen

NTB Sport

Raúl Jiménez og Diogo Jota scoret målene i det 70. og 76. minutt. Langt ut i overtiden reduserte Marcus Rashford, men scoringen var til ingen nytte. Dermed er Wolves klar for sin første semifinale på 21 år.

Solskjær måtte på sin side konstatere sitt annet strake tap. Forrige helg røk hans United-lag 0-2 borte mot Arsenal i Premier League. Lørdagens nederlag spolerte det som var rødtrøyenes største tittelsjanse utover våren. I mesterligaens kvartfinale blir Barcelona en soleklar favoritt.

Skuffet Solskjær

– Dette er den svakeste kampen vi har spilt siden jeg kom. Vi hadde ingen kvalitet med ball, og for lavt tempo før pause. Vi ga kampen til dem. Det var et stort steg bakover, og vi fikk det vi fortjente i dag, sa Solskjær under en pressekonferanse, ifølge VG.

Det var ikke ufortjent at Wolverhampton gikk videre. Vertene var mest aggressive, og til slutt fikk de uttelling. Jiménez kjempet til seg 1-0-målet med et lavt skudd. Han scoret etter å ha gjort en glitrende vending. Der ble United-forsvaret tatt skikkelig på senga. I forkant hadde João Moutinho elegant tråklet seg forbi tre motspillere før han fant Jiménez, som nå står med hele 15 mål i ulike turneringer denne sesongen.

Gjorde om rødt kort

Seks minutter senere doblet Jota etter en kontring. Han kom alene med Uniteds utnevnte FA-cupkeeper Sergio Romero og sende ballen kaldt forbi argentineren.

Da dommer Martin Atkinson ikke lenge etterpå ga Victor Lindelöf det røde kortet, så fiaskoen ut til å være komplett for Manchester United. Svensken taklet Jota hardt, men avgjørelsen ble noen minutter etterpå omgjort ved bruk av videodømming. Kortet ble i stedet gult.

I en jevn første omgang var det Wolverhampton som kom til den største sjansen noen minutter før pause. Diogo Jota ble spilt glimrende gjennom av Rúben Neves, men skuddforsøket ble stødig reddet av Romero.

– Vi var gode mot Arsenal, men tapte. Det er en annen måte å tape på enn nå. Nå er vi ute av en turnering, i tillegg til at prestasjonen ikke var god nok. Vi har landslagspause nå. Mange reiser bort, så nå må vi lade batteriene, sier Solskjær.

Tøffe å møte

Wolverhampton har vært en vrien nøtt for en rekke topplag denne sesongen. Senest forrige helg var klubben få minutter unna å vinne borte mot Chelsea. United fikk selv merke «ulvenes» slagkraft da de spilte 1-1 på Old Trafford i september. Det var en kamp gjestene fort kunne ha vunnet. I januar ble også Liverpool feid ut av FA-cupen på Molineux.

Heller ikke lørdag ga Wolves ved dørene. Som så ofte før var vertene tøffe å bryte ned, og Manchester United fikk lite ut av overtaket de hadde i ballinnehav. Hjemmelaget var tydelig opptatt av å kjøre kontringsspill når anledningen bød seg.

Skudd fra distanse var et våpen Wolverhampton testet ut flere ganger, men uten hell. Særlig Neves var alt annet enn redd for å prøve lykken. Til slutt skulle uansett Jiménez og Jota fikse avansementet.

Lørdagens oppgjør var det 100. mellom Wolverhampton og Manchester United i historien. Forrige gang lagene møttes på Molineux vant United 5-0. Det skjedde i en seriekamp i mars 2012. Sju år senere fikk Wolves en herlig revansj.

