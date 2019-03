Sundby og Tønseth på pallen da Bolsjunov vant i Falun

NTB Sport

Bolsjunov tok dermed inn 88 av de 102 poengene som Johannes Høsflot Klæbo ledet verdenscupen sammenlagt med før rennstart. Kampen om totalcupen lever i beste velgående før sesongavslutningen i Canada neste helg.

Klæbo endte til slutt på 19.-plass og var 1.22,1 minutter bak russeren.

– Det var tungt, det var lite sprut. Jeg kjenner at det nærmer seg slutten, sa Klæbo til NRK.

Bolsjunov, som gikk ut sist i løypa, hadde fordelen av å gå mot tidene til konkurrentene. Sundby var nærmest russeren og ble slått med 8,9 sekunder, mens Tønseth var bak med 17,7 sekunder.

Bolsjunov ga svar

Det var ikke mange sekundene som skilte de beste de første fem kilometerne. Forskjellene kom best til syne ved passering 6,7 kilometer. Da kom Bolsjunov inn 11,3 sekunder foran Sundby.

Etter åtte kilometer var forspranget redusert til 3,8 sekunder, og kun 1,1 sekunder én kilometer senere. Da var spørsmålet om russeren hadde åpnet for hardt.

To kilometer før mål ga Bolsjunov svar: Det hadde han ikke gjort og økte ledelsen til 3,1 sekunder. I mål hadde han økt ytterligere.

Sjur Røthe ble nummer fire, 32,2 sekunder bak, mens Simen Hegstad Krüger ble nummer seks, slått med 44,6 sekunder.

– Sjanseløse på distanse

Kampen om sammenlagtseieren i verdenscupen fortsetter i Canada neste helg, da er det verdenscupavslutning i Québec. Nå skiller kun 14 poeng fra verdenscupleder Klæbo til Bolsjunov før minitouren.

– Han er sterk på distanse og har herjet den siste tiden. Han gjorde det i Holmenkollen og gjør det igjen her. På distanse er vi sjanseløse, og da er det tungt at det er igjen to distanserenn i Canada.

– Jeg har skjønt det lenge at det kom til å bli tøft å ta kula til slutt, og i hvert fall sånn som Bolsjunov har gått de siste distanserennene, sa Klæbo til NRK.

(©NTB)