Skiskytterkvinnene tatt av vinden, men jubler over super-VM

NTB Sport

Både Tiril Eckhoff, Marte Olsbu Røiseland og Ingrid Landmark Tandrevold hadde medaljesjanse underveis i løpet. Særlig Fossum-løperen Tandrevold, som var i tet etter vel halvgått løp, fikk det tøft i den svenske vinden.

22-åringen bommet tre ganger på første stående skyting og to ganger på den siste. Dermed endte hun på 11.-plass.

– Jeg elsker slike forhold på liggende, og jeg setter meg selv i en veldig god posisjon (ti treff). Og så blir jeg veldig skuffet når jeg ikke klarer å gripe sjansen når jeg har den, sa Tandrevold.

– Det er jo litt ironisk at jeg elsker at det blåser fra høyre til venstre på liggende, og så hater jeg det på stående. De forholdene vi møtte på stående i dag, er definitivt det jeg synes er vanskeligst i skiskyting, la hun til.

Nesten igjen

Samtidig som Tandrevold bommet tre ganger på tredje skyting, var det også en rekke andre løpere som måtte tåle bomskudd. Det åpnet opp medaljekampen.

Da Wierer bommet to ganger på siste skyting kom Marte Olsbu Røiseland inn og skjøt for gull. Men med to bomskudd der, fire totalt, gikk det ikke for Frolendingen, som endte på 7.-plass.

– Det er dette som er spennende med skiskyting. I går (på stafetten) prøvde jeg, og det gikk. I dag prøvde jeg på samme måte, og det gikk ikke. Og det er del av «gamet». Utrolig bittert her og nå, men slik er det, sa Olsbu Røiseland til NTB.

Hun ville ikke skylde på vinden.

– Jeg følte det var greit. Det var selvfølgelig vanskelig, men det var likt for alle. Det ble fire bom, og det var ikke bra nok.

Tøft

Tiril Eckhoff bommet én gang på hver skyting, men ble best av de norske løperne på 5.-plass. Og selv om det ikke ble medalje på distansen der hun har tatt OL-bronse to ganger, var Fossum-løperen fornøyd.

– Jeg er kjempefornøyd. Jeg klarte å være rolig i tidvis heftige forhold. Det var mye vind og surt vær, og da gjelder det å holde seg litt kald. Jeg er fornøyd med å skyte 16 treff i disse forholdene, sa kvinnen som hadde dagens tredje beste langrennstid.

Hun klarte å holde motet oppe selv om det var dårlig gli, tett snø og kraftig vind.

– Ja, det så kanskje ikke sånn ut i snøføyka der. Men jeg har lært at man aldri skal gi opp i skiskyting, smilte Eckhoff.

Knall-VM

Selv om det ikke ble edelt metall på den avsluttende fellesstarten, har de norske skiskytterkvinnene all grunn til å være fornøyd med medaljefangsten i årets VM. Olsbu Røiseland drar hjem med tre gull, Eckhoff med to gull og et sølv, og Tandrevold med et gull og et sølv.

– Det har vært formidabelt. Vi har vist at det laget her er og blir sterkt, mente Eckhoff.

Olsbu Røiseland forklarte at hun var «skikkelig godt fornøyd» med å ha tatt tre stafettgull, mens Tandrevold trakk fram et annet nøkkelord.

– Gøy. Veldig, veldig gøy. Jeg har hatt det utrolig morsomt, og det har vært god stemning. Jeg har hatt fokus på å ha det gøy, og det har resultert i mange gode skirenn. Så det er et stikkord jeg skal ta med meg videre.

(©NTB)