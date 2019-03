Russisk frafall gir Østberg matchball

NTB Sport

Neprjajeva lignet ikke seg selv under lørdagens sprint i Falun, og det var det nok en grunn til. Et par timer før start på søndagens 10 kilometer i fri teknikk kom beskjeden om at russeren ikke stiller til start grunnet sykdom.

Østberg hadde et forsprang på 47 poeng i kampen om totalseieren i verdenscupen før søndagens løp.

Det forspranget vil øke. Samtlige poeng som Østberg skaffer seg vil legge seg til de allerede 47 poengene hun leder med fra før.

Neprjajevas sykdom ligner en potensiell matchball for Østberg.

Verdenscupen i langrenn avsluttes med en minitour i Quebec i Canada kommende helg.

Der er det totalt 350 poeng å hente, og men selv med søndagens sykdomsforfall blir ingenting endelig avgjort før konkurransene i Quebec er over.

