Pallplassen glapp for Kristoffersen i Andorra

Henrik Kristoffersen var nummer fire etter den første omgangen, men en pallplass var innenfor rekkevidde. I annenomgang kjørte Kristoffersen inn på annenplass, 80 hundredeler bak Manuel Feller. Deretter kjørte også Daniel Yule og Ramon Zenhaüsern inn foran nordmannen

Franske Noël ledet før finaleomgangen, og klarte å knipe seieren 0,18 sekund foran Feller. Sistnevnte kjørte seg mesterlig opp fra 9.- til 2.-plass. Det ble skuffelse for kanonene Marcel Hirscher og Alexis Pinturault. De endte på henholdsvis 14.- og 8.-plass.

Port ødela

Kristoffersen endte på femteplass, 15 hundredeler bak Yule på tredjeplass. Det er han overbevist om at skjedde på grunn av at en port røyk.

– Jeg hadde ikke tatt Feller eller Noel, men akkurat de 16 hundredelene opp til Yule er på grunn av porten ryker, sier han til NRK.

Nordmannen endte til slutt på femteplass i slalåmcupen. Under forvening for 24-åringen som har vært helt i toppen i grenen de siste årene. Til NRK var også tydelig på at det var svakere enn han håpet på.

Klart for rettssak

Kristoffersen fortalte at han er helt utslitt etter en lang sesong. Den siste perioden har han trent på egenhånd etter en konflikt med landslaget. Til uken skal Kristoffersen i rettssak mot skiforbundet.

Han ble naturligvis spurt om situasjonen etter sesongavslutningen i Andorra, og om hvordan han håper det blir neste sesong.

– Det må vi sette oss ned og se på. Jeg ønsker at alt skal være så bra som mulig så jeg kan bli så god som mulig på ski. Det er det viktigste. Jeg krangler ikke om ting som er uviktig. Jeg krangler bare om ting som kan gjøre meg bedre på ski, sier Kristoffersen.

Sebastian Foss Solevåg kjørte også slalåmrennet søndag. Han kjørte ut i den første omgangen.

