Norges Motorsportforbund innkaller til ekstraordinært ting

Det skriver forbundet i en pressemelding søndag.

Under en avstemning på lørdagens styremøte er det kommet fram at det er «generell mistillit» til Velde. Ifølge pressemeldingen er et klart flertall skeptiske til presidenten og styrelederen.

– Dermed blir det ekstraordinært forbundsting med kun to saker på dagsorden; mistilliten i forbundsstyret til sittende president og styreleder Per Velde, og valg av ny president, står det i pressemeldingen.

Velde har vært styreleder i Motorsportforbundet i to år.

– Vi håper at vi snart får avklart denne situasjonen. Vi ønsker å skape en situasjon hvor vi sammen kan tenke fremover – og jobbe aktivt og positivt for å realisere målsettinger. Slike situasjoner er ikke det vi trakter etter. Det er bare å vente på en løsning på det ekstraordinære forbundstinget. Nå må norsk motorsport samles for å jobbe mot felles mål, sier generalsekretær Tony Isaksen.

Han startet i jobben i januar. Tidligere har han ledet Norway Cup.

