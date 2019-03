Lindelöf takker nei til Norge-kampen

NTB Sport

Det skriver både Fotbollskanalen og Sportbladet.

– Det er selvfølgelig kjedelig at Victor har meldt avbud, men jeg har full forståelse og respekt for hans avgjørelse, sier Sveriges landslagssjef Janne Andersson til forbundets nettsider.

Guidetti har hatt en blytung sesong for Alavés med lite tillit og spilletid. Selv om han scoret lørdag mot Huesca, har den svake sesongen gjort at han ble vraket til de to EM-kvalikkampene mot Romania og Norge. Før lørdagens scoring hadde ikke Guidetti scoret for den spanske klubben på ti måneder.

Vrakingen av Guidetti er altså en av årsakene til at Manchester United-stopper Lindelöf takker nei. I tillegg venter han barn med kona Maja.

