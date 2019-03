Italiensk gull på fellesstarten – skytedrama på skuffende norsk dag

NTB Sport

Ingrid Landmark Tandrevold hadde en gyllen mulighet til å kjempe om sitt første individuelle VM-gull i karrieren, men Fossum-løperen skjøt seg så til de grader bort i vanskelige forhold på den tredje skytingen.

– Det var litt så som så. Jeg hadde en veldig god start, og da blir jeg veldig skuffet over at jeg ikke klarer å gripe sjansen når jeg har den. Slike forhold er det beste jeg vet på liggende skyting, men det verste jeg vet på stående, sier Ingrid Landmark Tandrevold til NRK.

22-åringen kjempet i teten til den første stående skytingen, men bommet hele tre ganger og var 1.27,1 minutt bak lederen Dorothea Wierer med en skyting igjen.

Likevel klarte ikke italieneren å holde hodet kaldt på den siste skytingen. Wierer bommet to og inviterte konkurrentene inn, men også de bak bommet og bommet. Marte Olsbu Røiseland hadde muligheten til å ta medalje, men bommet to ganger og meldte seg ut av medaljekampen.

Dermed tok italieneren sitt første individuelle VM-gull, i en alder av 28.

Russiske Jekaterina Jurlova-Percht hadde muligheten til å ta teten på den siste skytingen, men bommet hårfint på det fjerde skuddet og var ti sekunder bak Wierer etter den siste skytingen. Hun ble til slutt nummer to.

Denise Herrmann hentet inn ti-elleve sekunder på en drøy kilometer etter den siste skytingen og så uhyre sterk ut, men det ble for langt opp for tyskeren. Hun tok bronse på avslutningsdistansen for kvinnene.

Tiril Eckhoff ble beste norske på 5. plass med fire bom. Hun endte minuttet bak Wierer. Olsbu Røiseland endte på 7.-plass etter fire bom. Tandrevold ble nummer elleve med fem bom.

– Jeg er faktisk kjempefornøyd, jeg. Jeg var utrolig sliten i dag. At jeg faktisk er femtemann i VM, er jeg fornøyd med i dag, sier Tiril Eckhoff til NRK.

– Det har vært et helt fantastisk mesterskap, fortsetter Landmark Tandrevold, og viser til at Norge har tatt ett gull (stafett) og to sølv (Eckhoff på jaktstart, Tandrevold på sprint).

