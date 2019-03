Ingen cupfinale for Tarik

NTB Sport

Panajotis Dimitriadis ga AIK ledelsen tidlig i annen omgang. Vertene så ut til å holde på den, men i det 82. minutt nikket Samuel Nnanami inn 1-1 via en uheldig Sebastian Larsson.

Lagene gikk gjennom ekstraomgangene uten flere scoringer, og dermed måtte semifinalen avgjøres på straffer. Der var AFC Eskilstuna sterkest og vant 6-5. Heradi Rashidis miss sendte gjestene videre.

– Det er sykt. Jeg forstår det ikke helt, men det er utrolig kult at vi er i finalen, sa AFC Eskilstunas Felix Michel til C More.

Elyounoussi spilte hele kampen for AIK. Den norske landslagsspilleren gjorde jobben sin i straffesparkkonkurransen, men måtte til slutt se at finaledrømmen brast. Den skuffelsen deler han med sine landsmenn Per Kristian Bråtveit, Fredrik Ulvestad og Aslak Fonn Witry, som lørdag røk ut med Djurgården etter 2-3-tap hjemme for Häcken.

Magnar Ødegaard kom innpå for AIK kort tid før kampen gikk over til ekstraomganger.

Cupfinalen mellom AFC Eskilstuna og Häcken spilles 30. mai.

