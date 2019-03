Everton senket Chelsea

NTB Sport

Etter tre strake ligakamper uten seier på Goodison Park (1-3 for Wolverhampton, 0-2 for Manchester City og 0-0 mot Liverpool) kom endelig oppturen fansen hadde ventet på i over to måneder.

Selv om Chelsea hadde nærmere 70 prosent ballbesittelse og eide store deler av banespillet, var det Everton som sto for målene i kampen. Richarlison pirket inn en retur etter en corner til 1-0 fem minutter etter pause, mens Sigurdsson fastsatte sluttresultatet til 2-0 etter at han satte inn sin egen retur etter straffebom.

Eden Hazard kom nærmest for gjestene, for anledningen i gult, i den første omgangen da han smalt ballen i stolpen. Men Chelsea klarte ikke å overliste Jordan Pickford i Everton-buret.

Dermed endte det 2-0 til hjemmelaget, som nå ligger på 11. plass i ligaen med 30 poeng. Chelsea misbrukte på sin side muligheten til å gå forbi Manchester United og komme à poeng med Arsenal på 4.-plass.

(©NTB)