Østberg tok vare på matchballen da sykdommen rammet russerne

NTB Sport

Neprjajeva lignet ikke seg selv under lørdagens sprint i Falun, og det var det nok en grunn til. Et par timer før start på søndagens 10 kilometer i fri teknikk kom beskjeden om at russeren ikke stilte til start grunnet sykdom.

Østberg hadde et forsprang på 47 poeng i kampen om totalseieren i verdenscupen før søndagens løp. Etter 4.-plassen økte den til 97 poeng.

Det meste synes avklart foran minitouren i Quebec.

Det kunne ha vært enda bedre også om hun hadde tatt 3.-plassen, men den bommet hun på med fem tideler.

Totalt skal det hentes 350 poeng i minitouren i Canada til uka.

– Jeg vet at det høres politisk korrekt ut, men det gjelder å bare ta ett løp om gangen. Jeg vet hvor fort det snur. Du så at Neprjajeva tok inn hele forspranget på meg i løpet av rennene i Holmenkollen og Drammen. Det er fortsatt 350 poeng igjen å kjempe om, og det er mye. Jeg må ta noen poeng igjen jeg også for å holde unna, sa Østberg til NTB.

Søndagens løp ble ikke av den enkle sorten. Therese Johaug var som vanlig best, og bak henne kom Ebba Andersson. Jessica Diggins snøt Østberg for 3.-plassen med sin sterke avslutning.

– Jeg følte meg som ei ku gjennom hele løpet. Det var ekstremt vanskelig å gå. Det er nesten så jeg ikke har lyst til å se løpet i etterkant. Heldigvis hørte jeg de andre si det samme. Det gjaldt bare å holde motivasjonen oppe, sa Østberg.

(©NTB)