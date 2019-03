Sprudlende Falla spurtslått av Nilsson i Falun

NTB Sport

Falla, som vant i Drammen tirsdag, kom side om side med Nilsson inn på oppløpet. På hjemmebane var det den svenske jenta som hadde mest krefter igjen og slo den norske VM-vinneren.

Men det var bare så vidt. Nesten 12.000 tilskuere var på svenskens side, og de fikk det som de ville. I tillegg fikk de Maja Dahlqvist på 3.-plass.

Falla sa at hun hadde tunge bein allerede i prologen. Der ble hun bare nummer 13.

– Jeg satt med en følelse av at jeg kunne ryke ut. Jeg måtte kjempe gjennom hele dagen, og så ble det 2.-plass. Jeg er skikkelig fornøyd. Dette er nok den 2.-plassen jeg er mest fornøyd med på veldig lenge. I dag følte jeg virkelig at jeg fikk ut det jeg var god for. I dag måtte jeg slåss for det, sa Falla til NTB.

Bedre enn ventet

Også Ingvild Flugstad Østberg tok seg til finalen, der hun ble nummer fem. Dermed rykket hun fra Natalja Neprjajeva med 45 poeng i jakten på sammenlagtseieren i verdenscupen. Før lørdagens sprint ledet Østberg med to poeng på sin russiske konkurrent.

Etter sprinten har hun en luke på 47 poeng.

– Det var bedre enn jeg hadde trodd og håpet på, sa Østberg til pressen etter finaleløpet.

Da røpet hun at hun hadde som utgangspunkt å ta seg videre fra prologen og at hun angrer på at hun ikke var mer offensiv i finalen.

– Jeg skulle kanskje ha klemt til der også, som jeg gjorde i semifinalen. Men det var skikkelig gøy å være i finale.

Må finne god flyt

Søndag er det muligheter for sammenlagtvinneren på 10-kilometeren.

– Jeg har jo lyst til å gå et bra renn i morgen. Det ser kanskje enkelt ut å gå her, men det er litt vanskelig på de forholdene her. Så å finne en god flyt i morgen tror jeg kan være viktig, for det kan bli litt utfordrende da også, sa Østberg til NTB.

Lørdag var det tre norske jenter i semifinalene. I det første semifinaleheatet skulle Astrid Uhrenholdt Jacobsen og Falla bryne seg mot blant andre Nilsson. Den duellen vant den svenske jenta foran Falla. Jacobsen ble nummer fire i heatet og måtte se finaleplassen glippe.

I den andre semifinalen gikk Østberg videre til finale på tid.

Kristine Stavås Skistad, Ane Appelkvist Stenseth, Mari Eide og Tiril Udnes Weng røk ut i kvartfinalene. For Anne Kjersti Kvalå ble det stopp allerede i prologen.

(©NTB)