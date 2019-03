Riiber falt tilbake til tredjeplass i Schonach

NTB Sport

For en sjelden gang måtte nordmannen se seg slått denne sesongen. Gruber og landsmannen Lukas Greiderer rykket ifra inn mot mål etter at trioen stakk ifra midtveis av langrennet.

Riiber gikk som nummer to i langrennet etter å ha levert et kjempehopp på 108 meter. Verdenscupvinneren måtte bremse hoppet i luften for ikke å lande for langt ned i den tyske bakken.

Japaneren Yoshito Watabe ledet, men ble tidlig tatt igjen av dem som kom jaktende bak.

Espen Bjørnstad var nest beste nordmann i hoppbakken på 8.-plass. Han tapte derimot noen plasseringer og endte på 15.-plass. Magnus Krogh kom sterkt bakfra og gikk seg opp fra 35. til 16.-plass.

Jan Schmid hadde ingen god dag i sporet og tapte sju plassering fra sin 14.-plass etter hoppingen. Jørgen Graabak gikk seg opp fra 34 til 23.-plass, mens Espen Andersen endte som nummer 25 etter å ha vært nummer 22 etter hoppingen.

Storebror Harald Johnas Riiber var nummer 16 etter hoppingen, men falt tilbake til 30.-plassen til slutt.

