Lysdahl i angrepsposisjon for ny karrierebeste i slalåm

Lysdahl noterte seg for karrierebeste med en 5.-plass i Tsjekkia forrige helg. I Andorra la 22-åringen et godt grunnlag for å slå sin bestenotering.

Bærum-utøveren kjørte inn til 7.-plass før finaleomgangen og har 1,75 sekund opp til ledende Wendy Holdener. Avstanden opp til pallplass er 0,53 sekund, og hun har gode muligheter til å klatre seg oppover resultatlista i finaleomgangen.

Mina Fürst Holtmann startet meget godt og var kun 0,08 sekund bak Holdener ved første mellomtid, men kjørte ut. Dermed må hun se finaleomgangen fra tribuneplass.

Holdener leder 0,28 foran Mikaela Shiffrin, som allerede har vunnet verdenscupen suverent sammenlagt, samt slalåmcupen. Petra Vlhova er nummer tre 1,22 sekund bak.

Holdener jakter sesongens første verdenscupseier. Sveitseren står så langt med én annenplass og fem tredjeplasser.

