King med måldobbel da Bournemouth-seieren glapp på overtid

Først scoret nordmannen sitt tiende ligamål for sesongen på straffespark like etter pause. Ni minutter senere satte han sitt andre for dagen.

Dominic Solanke spilte ballen til 27-åringen, som svarte med å hamre inn 2-1. Det så ut til å bli den avgjørende scoringen, men tre minutter på overtid klinte Matt Ritchie inn Newcastles utligning.

Salomón Rondón hadde sendt gjestene i føringen med en frisparkperle før Kings snuoperasjon.

Norges landslagsspiss kan dermed fortsatt overgå sin beste Premier League-sesong. I 2016/17 scoret han 16 ganger. Denne sesongen står han med 11 når sju kamper gjenstår.

På grunn av FA-cup ble det bare spilt tre kamper i Premier League lørdag. West Ham så ut til å være på vei mot et pinlig tap hjemme mot tabelljumbo Huddersfield. Gjestene ledet 1-3, men to sene mål av Angelo Ogbonna og Javier Hernández sørget for 3-3, før nevnte Hernandez avgjorde det hele med en heading på overtid.

I Burnley fikk Leicester en marerittstart da Harry Maguire ble utvist allerede etter fire minutter. Likevel fikk gjestene best start på kampen. James Madisson skrudde inn et frispark etter en drøy halvtime. Bare fem minutter senere slo hjemmelaget tilbake da Dwight McNeill satte inn utligningen. Men selv med ti mann klarte Leicester å sikre seieren. Wes Morgan stanget inn avgjørelsen ett minutt før slutt.

