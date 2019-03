Jarstein i storform holdt ikke mot Dortmund

NTB Sport

Jarstein var sjanseløs på Dortmund-kaptein Marco Reus' lure skudd i tilleggstiden. Den tyske stjernen fant en luke og plasserte ballen i bortre stolpe.

Dermed er Borussia Dortmund tilbake på tabelltoppen i Bundesliga. Det er tre poeng ned til Bayern München, som går forbi rivalen igjen på målforskjell med seier over Mainz søndag.

Foran et fullsatt Olympiastadion i Berlin (74.649 tilskuere) tok Hertha ledelsen to ganger ved Salomon Kalou. Det første kom etter fire minutter, mens det andre gikk i mål fra straffemerket ti minutter før pause. Thomas Delaney og Dan-Axel Zagadou sto bak Dortmunds utligningsmål.

Jarstein var ved flere anledninger solid og reddet mesterlig opp da Dortmund presset på som verst.

Hertha fikk dessuten Jordan Torunarighas utvist for to gule kort i det 85. minutt, mens Vedad Ibisevic fulgte etter helt mot slutten av kampen. Han fikk direkte rødt for å ha kastet ballen på Dortmund-målvakten.

– Det var unødvendig og vi ber om unnskylding for slik usportslig oppførsel, sa Hertha-trener Pal Dardai.

Med tapet ligger Hertha Berlin på 10.-plassen med sine 35 poeng.

