Eliassen og Kowalczyk til topps i Birkebeinerrennet

Etter 54 kilometer fra Rena til Lillehammer gikk Kowalczyk i mål på tiden 2.51,31 timer.

Det var den polske jentas tredje strake seier i Birkebeinerrennet. Nå er hun bare én seier bak seiersrekken til Anita Moen, som har fire seire.

– Jeg er virkelig glad for å ha vunnet her for tredje gang. Dette rennet er et av de hardeste i verden, kanskje det aller hardeste. Det er stort for meg å vinne her, sa Kowalczyk til NRK etter løpet.

Svenske Britta Norgren Johanson ble nummer to, 2.41,3 minutter bak, mens Astrid Øyre Slind ble nummer tre, 4.23,3 bak.

I herreklassen gikk Petter Eliassen i ensom majestet over mållinjen på 2.23,47 timer.

– Det var tungt opp første fjellet. Simen Østensen og Morten Eide Pedersen var med og satt fart, og vi klarte å få en luke og jobbet litt sammen. Litt overraskende så slapp Morten på vei opp det andre fjellet, og da bestemte jeg meg for å holde jevn fart hele veien inn, sa årets vinner til NRK.

Fjorårsvinner Andreas Nygaard ble nummer to 2.03,8 minutter bak Eliassen, mens Simen Østensen ble nummer tre, 2.05,5 minutter bak.

