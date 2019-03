Vålerenga showet seg til NM-semifinale, Stavanger vant hockeythriller

NTB Sport

Storfavoritten gikk videre med 4-1 sammenlagt. Fra før er fjorårets dobbeltmester Storhamar klar for neste runde.

Vålerenga var ikke på sitt skarpeste de første 20 minuttene, men etter en pauseprat løsnet det skikkelig i Furuset Forum. Andreas Heier sendte vertene foran tidlig i midtperioden, og i løpet av det neste kvarteret hadde Tobias Lindström, Rasmus Ahlholm og Villiam Strøm ordnet 4-0.

Etter den siste pausen ville også Martin Røymark og Morten Ask være med på scoringsfesten. To av Vålerengas mål kom i overtallsspill.

Manglerud-duoen Christer Simonsen og Magnus Henriksen pyntet litt på resultatet mot slutten. Hjemmelaget hadde to spillere utvist da byrivalen fikk sin første redusering etter 50.37 minutter. VIF var også i undertall da gjestene scoret igjen noen minutter senere.

De to øvrige kvartfinalene blir avgjort tidligst søndag. Hele tre ganger ledet Stavanger Oilers med to mål hjemme mot Sparta, men det sto 5-5 etter tre perioder. Litt over elleve minutter ut i forlengningen ble Daniel Rokseth vertenes matchvinner.

Tre av fem kamper mellom lagene er blitt avgjort etter sudden death. To av gangene har Oilers trukket det lengste strået.

Frisk Asker lå under 2-3, men snudde til 7-4-seier borte mot Lillehammer. De oransjekledde leder dermed 3-2 sammenlagt og har matchball når lagene møtes igjen i Asker.

Viktor Granholm og Hampus Gustafsson hadde hver sin måldobbel for Frisk i fredagens oppgjør. Også Joey Benik ble tomålsscorer, men det ble til ingen nytte for Lillehammer.

