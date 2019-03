Thiem til semifinale i Indian Wells uten å spille

NTB Sport

Skadeforfulgte Monfils kastet inn håndkleet kort tid før kvartfinalen skulle starte på grunn av en vond hælsene. Han sa at han har hatt smerter i ankelen de siste dagene, men tross behandling ble det så ille at han ikke følte seg i stand til å spille.

– Etter å ha teipet ankelen prøvde jeg å slå noen baller, men jeg følte at jeg ikke kunne prestere som jeg ønsker. Det er skuffende, sa Monfils, som hadde vunnet 15 av sine 18 kamper så langt i år.

Thiem er i semifinale i storturneringen i Indian Wells for første gang. Der møter han Milos Raonic, som gjorde slutt på Miomir Kecmanovics eventyrlige uke. Den 19-årige serberen ble slått 6-3, 6-4.

Kecmanovic ble egentlig slått ut i kvalifiseringen, men fikk plass i turneringen da Kevin Anderson trakk seg. Han er første «lucky loser» som har tatt seg til semifinale i Indian Wells siden turneringen fikk Masters-status i 1990.

Fredag spiller Roger Federer og Rafael Nadal kvartfinale mot henholdsvis Hubert Hurkacz og Karen Khatsjanov, på vei mot det som kan bli en drømmesemifinale.

I kvinneklassen tok Belinda Bencic seg til semifinale ved å slå Karolína Plísková i tre sett. Sveitseren har nå 12 seirer på rad i WTA-turneringer, og seks av dem har kommet mot topp-10-spillere. Tidligere i Indian Wells-turneringen slo hun ut verdensener Naomi Osaka.

Resultatene i California gjør at Bencic selv tar seg inn i topp 10. Motstander i semifinalen blir Angelique Kerber, som slo Venus Williams i et oppgjør mellom tidligere verdensenere. Den andre semifinalen blir et oppgjør mellom Jelina Svitolina og 18-årige Bianca Andreescu.

(©NTB)