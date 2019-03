Luitz vant ankesaken mot FIS, likevel ingen pallplass for Kristoffersen i Beaver Creek-renn

NTB Sport

Det bekreftet tyskerens advokat Anne Jakob overfor nyhetsbyrået DPA fredag. Ankeseieren i CAS betyr at Henrik Kristoffersen likevel ikke rykker opp til 3.-plassen i rennet fra 2. desember.

Luitz havnet i søkelyset til Det internasjonale skiforbundet (FIS) da det ble kjent at han hadde benyttet en oksygenmaske mellom omgangene. FIS-reglene sier tydelig at oksygenapparater ikke kan medbringes til arenaen. Det står også at «resultater oppnådd etter bruk av slikt utstyr skal strykes».

10. januar bekreftet FIS at Luitz var fratatt sin første verdenscupseier i karrieren, men tyskeren nektet å avfinne seg med det og anket til CAS. Der har han nå fått medhold.

– Jeg er veldig glad for CAS-avgjørelsen. Det er nå også klart at dette ikke var et brudd på antidopingreglene. Jeg er glad for at min sportslige prestasjon blir bekreftet som gyldig, sier Luitz.

Hans advokat mener FIS må endre på regelverket. Verdens antidopingbyrå (WADA) forbyr ikke bruk av oksygenmasker.

FIS har muligheten til å anke CAS-avgjørelsen til sveitsisk høyesterett, men forbundet har allerede gjort det klart at de kommer til å akseptere utfallet.

