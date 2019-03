Knalltøff trekning for Solskjær i mesterligaen

NTB Sport

Det ble klart under fredagens trekning i Nyon. Dermed betyr det at Ole Gunnar Solskjær og hans menn skal bryne seg på Lionel Messi og co. Manchester United spiller det første av to oppgjør hjemme på Old Trafford.

De andre kvartfinalene er som følger: Liverpool – Porto, Ajax – Juventus og Tottenham – Manchester City. Første kamp spilles 9. og 10. april, returkampene en uke senere.

Skulle Manchester United ta seg videre mot Barcelona, møter de vinneren av oppgjøret Liverpool – Porto i semifinalen. Det kan altså bli et rivaloppgjør av de sjeldne i semifinalen.

Tottenham eller Manchester City møter Ajax eller Juventus i den andre semifinalen.

Får bryne seg på Messi

– Jeg bryr meg egentlig ikke så mye om hvem vi møter. Det blir tøft uansett dersom du skal vinne, sa Solskjær i forkant av trekningen.

Han kan trolig ikke være helt fornøyd med Barcelona. Laget leder ligaen i Spania og er en stormakt i europeisk fotball. Med et stjernegalleri med Lionel Messi i spissen, er det langt fra noen drømmemotstander.

– Det er en veldig tøff trekning, men det er ingen tvil om at spillerne og trenerne vil se fram til det, sier Andy Cole.

Den tidligere United-spissen var på plass i Nyon som klubbens representant. Han pekte også på at det i år er 20 år siden Ole Gunnar Solskjær sikret mesterligatrofeet for de røde djevlene da han avgjorde finalen mot Bayern München, nettopp på Barcelonas hjemmebane.

God Liverpool-trekning

Solskjærs United ble klar for kvartfinalen etter en sensasjonell snuoperasjon mot Paris Saint-Germain. Engelskmennene lå under 0-2 etter hjemmekampen, men etter 3-1-seier i Frankrike ble de det første laget siden 1969 som har gått videre etter å ha tapt med to mål på hjemmebane.

Dette er første gang klubben er i kvartfinalen i mesterligaen siden 2014. Da ble det tap for Bayern München. Sist laget kvalifiserte seg for semifinale, var i 2011. Da endte det til slutt med finaletap mot Barcelona.

De som trolig kan være mest fornøyd med trekningen, er Liverpool. Jürgen Klopps menn gikk videre etter 3-1-seier i München denne uken. I neste runde møter de Porto. Liverpool møtte portugiserne også i fjorårets turnering. I åttedelsfinalen ble det 5-0 sammenlagt.

– Jeg synes det er et bra trekning. Uansett hvem man trekker er det tøft. Vi møttes i fjor og fikk et bra resultat, men det betyr ikke noe nå, sa tidligere Liverpool-helt Robbie Fowler som var til stede i Sveits.

Finalen spilles i Madrid i begynnelsen av juni.

