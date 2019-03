Joachim Löw tok ut tre debutanter

NTB Sport

Troppen til landskampen mot Serbia og EM-kvalifiseringen mot Nederland innebærer en ny start for Löws landslag. Borte er Thomas Müller, Jérôme Boateng og Mats Hummels, alle viktige spillere i laget som vant VM i 2014. De fikk forrige uke beskjed om at deres tid på landslaget er over.

Fredag presenterte Löw en tropp med debutantene Lukas Klostermann (Leipzig), Niklas Stark (Hertha Berlin) og Maximilian Eggestein (Werder Bremen). Leipzig-forsvarer Marcel Halstenberg er også med for første gang siden debuten i 2017.

Kjeft

Löw har fått kraftig kritikk, særlig fra Bayern München-hold, for måten han vraket de gamle stjernene, men andre roser ham for å iverksette et nødvendig generasjonsskifte etter fjorårets VM-fiasko.

Landslagssjefen kommenterte kritikken fredag.

– Spillerne sa at de var veldig skuffet, og de sa at de fortsatt vil være tilgjengelige. Jeg vet ikke hvordan det vil ligge an om et år, men jeg planlegger ikke å bruke dem igjen, sa han.

Blant andre spillere som mangler i troppen er Jonas Hector, Sebastian Rudy og Mario Götze, men Löw sa at de ble vurdert og ikke er langt unna. Han sa også at Manuel Neuer fortsatt er kaptein, men at Barcelona-keeper Marc-André ter Stegen vil få sin sjanse til å spille.

Slik er troppen:

Målvakter: Manuel Neuer (Bayern München), Marc-Andre ter Stegen (Barcelona), Kevin Trapp (Eintracht Frankfurt).

Backer: Matthias Ginter (Borussia Mönchengladbach), Marcel Halstenberg (RB Leipzig), Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain), Lukas Klostermann (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Chelsea), Nico Schulz (Hoffenheim), Niklas Stark (Hertha Berlin), Niklas Süle (Bayern München), Jonathan Tah (Leverkusen).

Midtbanespillere/spisser: Julian Brandt (Leverkusen), Maximilian Eggestein (Werder Bremen), Serge Gnabry (Bayern München), Leon Goretzka (Bayern München), Ilkay Gündogan (Manchester City), Kai Havertz (Leverkusen), Joshua Kimmich (Bayern München), Toni Kroos (Real Madrid), Marco Reus (Borussia Dortmund), Leroy Sané (Manchester City), Timo Werner (RB Leipzig).

