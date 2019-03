Hamilton og Mercedes raskest før VM-premieren

NTB Sport

Hamilton hadde bestetid i begge fredagens treningsomganger i Melbourne. Under ettermiddagstreningen noterte han dagens beste tid, 0,048 sekund foran lagkamerat Valtteri Bottas.

På formiddagstreningen var det Sebastian Vettel i Ferrari som kom nærmest Hamiltons tid.

Vettel håper å vinne Australias Grand Prix for tredje år på rad, men han måtte nøye seg med femte beste tid fredag ettermiddag, slått også av begge Red Bull-bilene. Max Verstappen og Pierre Gasly var begge om lag åtte tideler langsommere enn Hamilton, men raskere enn Vettel.

Charles Leclerc i den andre Ferrari-bilen ble bare nummer ni. Det var overraskende at Ferrari skulle slite såpass, for laget hadde de beste tidene under testkjøring før sesongen.

Kimi Räikkönen var sjette raskest i sin debut for Alfa Romeo, fulgt av Renault-duoen Nico Hülkenberg og Daniel Ricciardo.

Mellom de to treningsomgangene ble det avholdt ett minutts stillhet til minne om løpsdirektør Charlie Whiting, som døde i Melbourne torsdag av en blodpropp i lungen. Flere brukte sørgebind fredag.

