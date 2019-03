Fant tre ulike steroider i vektløfters prøve fra London-OL

NTB Sport

Prøver fra tidligere OL analyseres stadig om igjen med nye metoder, og rumenerens prøve fra 2012 inneholdt altså indikasjon på at han hadde brukt flere ulike dopingmidler. Croitoru ble nummer ni i 56-kilosklassen i London-lekene.

Flere enn 30 andre vektløftere fra ulike land, deriblant 16 medaljevinnere, er avslørt gjennom nye analyser av dopingprøver avgitt under lekene.

En utestengelse av Croitoru kan også få konsekvenser for EM-tittelen hans i 62-kilosklassen fra 2013. Han ble egentlig nummer fire i det europamesterskapet, men fikk gullet etter at alle de tre opprinnelige medaljevinnerne ble tatt for doping.

Alle de åtte første på resultatlisten i det stevnet er nå tatt for doping på et tidspunkt i sin karriere.

