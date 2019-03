Christiansen forsov seg til stafettmøtet, går annenetappen

NTB Sport

Fredag ettermiddag ble det klart at Geilo-løperen Christiansen skal sendes ut på annen etappe av Lars Helge Birkeland. Tarjei Bø går tredje etappe.

De norske laglederne holdt etappefordelingen hemmelig så lenge de kunne, men valget var tatt i samråd med løperne allerede fredag morgen. På det møtet var Christiansen imidlertid ikke til stede.

– Vi hadde et lite stafettmøte i dag tidlig som jeg klarte å gå glipp av. Jeg forsov meg til møtet, så jeg hadde ikke så mye jeg skulle ha sagt, sier VM-debutanten til NTB.

– Jeg ble oppringt av Egil (Kristiansen) etterpå, og det var kort prosess. De hadde allerede diskutert det, og alle var enige. Da hadde jeg ikke så mye valg.

Slapper av

Christiansen har åpenbart klart å slappe mer av utover i mesterskapet i Östersund. Foran åpningsdistansen, mixedstafett, slet han både med løs mage og lite søvn.

– Det var litt det at det var min første mesterskapsøvelse. Det var litt spesielt. Men på distansene etter det har det gått veldig fint. Jeg har gått med lave skuldre og bare kost meg, sier han.

Han kjenner selvsagt på et snev av nervøsitet for at han skal ødelegge for laget, men historikken forteller samtidig at 26-åringen er en stødig stafettløper.

– Det er jo litt sjarmerende at man alltid går ut med en visshet om at man kan drite seg ut. Og man er alltid redd for det. Men jeg har alltid prestert godt på stafett. Jeg er glad i lagkameratene mine og har ikke lyst til å drite meg ut. Og jeg har klart å holde meg unna strafferunden så langt i karrieren.

Eksplosiv

Han gjorde en knalletappe som ankermann da det ble gull på mixedstafetten, men på de individuelle VM-øvelsene har det gått mer i bølgedaler. På normaldistansen var han på skuddhold til medalje, men han møtte veggen på sisterunden.

– Du liker bedre litt kortere distanser, slik som stafetten?

– Ja, jeg trives bedre når det er litt høyere fart og jeg kan utnytte eksplosiviteten min. Den 2,5-kilometersløypa er relativt hardt, men den har ikke de lange, slake motbakkene som på normalen. Så da kan man gå litt hardt framfor sånn sei, lang, tung jobbing, sier den muskuløse Geilo-løperen.

