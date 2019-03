Vickhoff Lie nummer åtte da Shiffrin vant super-G-cupen

NTB Sport

Samtidig ble Mikaela Shiffrin nummer fire og vant med det krystallkula i super-G for første gang i karrieren. Den amerikanske alpindronninga har allerede vunnet slalåmcupen og sammenlagtcupen denne sesongen.

Rebensburg tok seieren 15 hundredeler foran østerrikske Tamara Tippler. Federica Brignone fra Italia ble nummer tre og måtte se seg slått med 0,34 sekund.

Mowinckel røk det fremre korsbåndet i høyre kne og skadet samtidig menisken da hun falt stygt etter et hopp i utforløypene i Andorra tirsdag. Dermed var Vickhoff Lie Norges beste håp.

Nest beste i karrieren

Hun kjørte knallsterkt i det øverste partiet, men tapte noe tid nedover løypa. 20-åringen leverte god kjøring, men klarte ikke å holde farten oppe for å kunne hevde seg i toppen. Til slutt skilte det 0,68 sekund opp til Rebensburg. Med det ble hun nummer åtte.

Det var hennes nest beste plassering i verdenscupen noensinne. Bærums-løperen fikk dermed en veldig god avslutning på super-G-sesongen.

– Jeg gjør så godt jeg kan egentlig. Jeg ble veldig overrasket faktisk, sa hun til NRK da hun lå på 4.-plass underveis i løpet.

– Jeg visste at jeg hadde tynt linjen litt på toppen, men jeg visste at jeg gikk litt for tight på i det svingete partiet midt på, fortsatte hun.

Hun kjørte seg samtidig inn blant de 15 beste i super-G-cupen.

Enkel sammenlagtseier

Shiffrins argeste konkurrent i super-G-sammendraget, Tina Weirather fra Liechtenstein, kjørte ut og la med det opp til en enkel sammenlagtseier for Shiffrin. Nicole Schmidhofer lå på 3.-plass i super-G-cupen, men heller ikke hun klarte å tukte Shiffrin. Østerrikeren ble til slutt nummer fire med lik tid som Shiffrin.

Hannah Sæthereng fikk sin debut i verdenscupen i sesongfinalen i super-G. Hun ble juniorverdensmester i disiplinen i februar og fikk plassen etter at Mowinckel skadet seg på utfortrening tirsdag.

19-åringen startet sist av samtlige og kjørte ned til 18.-plass. Opp til vinneren skilte det 3,31 sekunder.

